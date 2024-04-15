В Крыму мигрантам запретили работать в ряде сфер

Иностранцам в Крыму запрещено трудоустраиваться в некоторых сферах. Такой закон подписал глава региона Сергей Аксенов, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Так, согласно официально опубликованному постановлению, иностранцам запрещается трудоустраиваться в сферах транспорта, сельского хозяйства, на производствах продуктов питания, природных ресурсов и в организациях ЖКХ. Закрыто для мигрантов также трудоустройство в торговле, образовании и IT.

В перечне больше 30 сфер, куда теперь иностранцев на Крымском полуострове не пустят. Мера носит временный характер и распространяется на приезжих, трудящихся на основании патентов.

Как подчеркнул Аксенов, этот закон будет не единственным ужесточением. До 1 мая правила для мигрантов в регионе будут ужесточать. Особое внимание уделят ответственности за нарушение порядка пребывания в РФ.

Ранее сообщалось, что обнаружены около 50 мигрантов, незаконно пребывающих в одном доме в Пушкино.