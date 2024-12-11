В Крыму организовали проверку роддома из-за запрещенного приема врачей

Крымский Минздрав заинтересовался жалобами роженицы, которая обвинила врачей роддома в использовании приема, запрещенного в России более 30 лет назад. Информацию о грядущей проверке подтвердили в ведомстве РИА Новости.

Специалисты обещали проверить качество и безопасность медицинских услуг в Симферопольском роддоме №2 после жалоб одной из пациенток.

«По факту оказания медицинской помощи данной пациентке будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности», — сказали федеральному информационному агентству.

Напомним, 11 декабря telegram-канал Baza осветил жалобу пациентки, родившей в учреждении Симферополя. По ее словам, ей неожиданно отменили кесарево сечение на естественные роды. В процессе врачи якобы выдавливали ребенка из живота локтями, что запрещено применять в медицинской практике уже долгие десятилетия. Женщина считает, что ее новорожденный ребенок оказался травмирован и попал в паллиативное отделение по вине «специалистов».

Сами сотрудники роддома вину не признают. По их словам, они использовали разрешенный метод: давление с приподнятыми ногами. Применить его потребовалось из-за того, что плечо малыша впилось в костный таз матери и препятствовал выходу.

Имела ли место врачебная ошибка пока неизвестно. Правду на историю прольет проверка со стороны компетентных ведомств.

Ранее сообщалось, что на Камчатке ребенок получил ВИЧ в роддоме, предположительно, из-за медработников.