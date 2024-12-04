Медработников роддома на Камчатке заподозрили в заражении ребенка ВИЧ

На Камчатке прокуратура и следственные органы расследуют случай заражения семимесячного ребенка ВИЧ. Родители уверены, что вирус передали по вине медиков, перепутавших бутылочки с молоком.

Как пишет Mash, история началась в 2019 году, когда в одном из родильных домов Петропавловска-Камчатского преждевременно родилась девочка. Из-за критически малого веса и состояния здоровья малышку поместили в специальный бокс, а матери запретили контакт с ребенком. По словам родителей, в тот момент их предупредили, что в отделении находятся женщины с положительным ВИЧ-статусом.

Несмотря на усилия врачей, девочка росла слабой и часто болела. Лишь спустя четыре года, при подготовке к операции по удалению сосудистой опухоли, у ребенка выявили ВИЧ. Родители уверены, что причиной стал случай в роддоме, когда медсестры перепутали бутылочки и накормили девочку молоком инфицированной матери.

Как пишет ТАСС, следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности сотрудников медицинских учреждений, включая роддом и отделение патологии детской больницы. Следствие предполагает, что заражение могло произойти из-за нарушений при оказании медицинской помощи.

Сейчас ведутся следственные действия и процессуальные проверки. Следователи намерены установить, кто из медперсонала допустил нарушение, а также оценить действия должностных лиц Минздрава Камчатского края, ответственных за организацию работы медучреждений.

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