В Крыму отмечен рост спроса на отели и санатории в новогодние каникулы

По словам министра курортов и туризма Республики Крым, Сергея Ганзий, на полуострове в этом году отмечается трехкратный рост бронирований отелей и санаториев на новогодние праздники. Об этом сообщает «Крым 24».

Он подчеркнул, что высокие показатели были достигнуты благодаря маркетинговой политике средств размещения: так, в уходящем году гораздо раньше начали предлагаться новогодние программы и акции.

По мнению эксперта, несколько крупных средств размещения, имеющих такую развитую инфраструктуру, уже приостановили продажи, поскольку бронь достигла максимальных показателей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали направления отдыха россиян на новогодних праздниках.