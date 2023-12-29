Недавние заявления Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны о якобы скором вторжении ВСУ на территорию Крымского представляют собой «дешевое оправдание собственного бессилия», считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Как отметил он в беседе с РИА Новости, распространяющее в средствам массовой информации подобные заявления киевские провокаторы — информационный проект Запада и не более того.

«Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР — дешевое оправдание собственного бессилия», — сказал Смирнов.

Собеседник агентства подчеркнул, любые попытки извне захватить Крым обернутся немедленным уничтожением всех, кто их совершит. А для Европы это станет самой настоящей катастрофой. Смирнов напомнил, у Российской Федерации для защиты своих суверенных территорий сил и средств предостаточно.

Ранее ГУР Украины в украинских СМИ выложило провокационный видеоролик, где говорится о начавшейся в ВСУ подготовке нападения на Крымский полуостров.