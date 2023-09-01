В Крыму оценили стоимость квартиры Зеленского в поселке Ливадия

Квартира в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, принадлежавшая Владимиру Зеленскому и национализированная крымскими властями, оценивается в $200-300 тысяч, рассказал РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Площадь квартиры составляет порядка 100 квадратных метров. Недвижимость продадут, а вырученные от продажи средства направят на нужды спецоперации.

По мнению Константинова, эта квартира для Зеленского, как «для паровоза гайка». Он считает, что украинский президент в день кладет в свой карман больше.

Константинов отметил, что обратного пути у Зеленского нет, в том числе и в Ялту.