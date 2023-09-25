В Крыму прояснили информацию об «объявлении» экстренной эвакуации населения полуострова на материк
Фото: [Евгений Черненко / Подмосковье Сегодня]
Появившаяся накануне в соцсетях информация о том, что в Крыму власти якобы объявили эвакуацию населения в другие регионы России после участившихся ракетных атак со стороны Украины - фейк чистой воды и информационный вброс.
Как заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, российским гражданам нечего волноваться и стоит доверять поступающей информации от официальных источников.
«Очередные вбросы и фейки врага. Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной информации в СМИ и на верифицированых официальных страницах», - написал Крючков в своем аккаунте в соцсетях.
В продолжение темы Крючков призвал крымское население и жителей остальных регионов России отписаться от неизвестных и сомнительных чатов, которые занимаются вбросами недостоверной информации.
«Если вас добавили в неизвестный чат - отпишитесь. Соблюдаем информационную гигиену», - подчеркнул Крючков.