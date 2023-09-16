В Крыму прошли первые аукционы по продаже национализированного имущества украинских олигархов

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов, занявших недружественную позицию в отношении России, сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Всего продано имущества на 815 млн рублей. Речь идет об объектах жилой и коммерческой недвижимости. Вырученные средства поступят в бюджет республики.

В ближайшее время на продажу будут выставлены еще около 100 национализированных объектов.

С аукциона уйдет и квартира, принадлежащая семье Владимира Зеленского в Ливадии.

По словам Константинова, власти Крыма продолжают работу по выявлению и отчуждению имущества недружественных украинских олигархов.