В Крыму военнослужащий из подмосковного Красногорска застрелил контрактника из Москвы

Как передает Baza, москвич проник на охраняемую территорию и отказывался реагировать на предупредительные выстрелы часового.

Инцидент произошел накануне в субботу, 12 августа. 45-летний рядовой из Красногорска, Московской области, Руслан М заметил постороннего на охраняемой территории и сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух.

«Руслан М. стоял в карауле на одной из позиций недалеко от села Почетное. В какой-то момент на позиции зашел неизвестный мужчина. Руслан спросил у мужчины пароль, но тот не ответил. После этого Руслан сделал два выстрела в воздух, но мужчина продолжал движение. Тогда караульный выстрелил на поражение», - приводится в публикации.

Уже после инцидента во время разбирательства выяснилось, что убитый 42-летний сержант Алексей Л сослуживец Руслана из той же военной части. Сейчас все материалы по произошедшему переданы в военно-следственный отдел.