Находившаяся ранее в собственности у украинского бизнесмена Игоря Коломойского* недвижимость в самое ближайшее время уйдет с молотка. Информация выложена в системе ГИС «Торги».

Отмечается, что все выставленное на торги недвижимое имущество одиозного украинского бизнесмена оценивается св сумму около полумиллиарда в рублевом эквиваленте.

«С торгов продается центр водного спорта „Европа“ в поселке Партенит в Алуште площадью 8,7 тысяч квадратных метров и расположенные рядом бассейны, котельная, общежитие для персонала, общая площадь составила 9,8 тысяч квадратных метров. Начальная цена объекта свыше 446 млн рублей», — предает со ссылкой на документацию тендера «РБК».

Напомним, имущество бизнесмена Игоря Коломойского* было национализировано депутатами Госсовета Крыма в феврале нынешнего года. Тогда же в госсобственность перешла недвижимость, принадлежавшая ранее украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее стало известно, что экономика Украины из-за непрекращающейся несколько недель блокировки границы перевозчиками Польши потеряла уже более €400 млн.

* — внесен в российский реестр террористов и экстремистов