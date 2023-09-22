В Крыму зафиксировали крупную кибератаку на местных интернет-провайдеров

Как пишет RT , на полуострове замечены проблемы с интернетом. На данный момент службы работают над устранением угрозы.

Олег Крючков, являясь советником главы Крыма по информационной политике, сообщил о том, что на полуострове была зафиксирована крупная кибератака на местных интернет-провайдеров. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.

Также, согласно приведенному сообщению, над устранением угрозы трудятся все службы. Вероятно, для этого прилагаются все усилия.

А это очень важно, поскольку восстановленная работа интернета позволит жителям Крыма и дальше своевременно получать актуальную информацию о происходящем не только на полуострове, но и за его пределами.