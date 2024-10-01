В Крыму зафиксировано рекордное количество ранних бронирований в отелях на новогодние праздники
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Почти 30% отечественных путешественников планируют недорого и качественного встретить и провести Новый год у моря. Так, уже стартовали массовые бронирования Крыма и Сочи на новогодние каникулы. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Уточняется, что также 15% туристов выберут теплые зарубежные страны вроде Арабских Эмиратов, Таиланд и даже Мальдивы.
Отмечается, что среди российских курортов, помимо Крыма, также Краснодарский край удерживает место беспрекословного лидера по количеству отдыхающих из-за того, что туда, в отличие от Крыма, можно добраться с помощью авиасообщения, а также работают один из лучших горнолыжных курортов и индустрия развлечений.
Подчеркивается, что при этом Сочи и Крым необходимо бронировать заранее, до середины ноября.
Ранее россияне рассказали, где хотят отпраздновать Новый год.