В культурном центре «Октябрь» начались работы по капитальному ремонту

До конца июня была вывезена вся мебель.

Сейчас подрядчик приступил к демонтажу: в зрительном зале убирают старые кресла, на втором и третьем этажах снимают напольное покрытие и двери. Также пройдет совещание с проектировщиком, где обсудят некоторые решения и внесут изменения.

Культурный центр «Октябрь» является одним из крупнейших учреждений культуры городского округа Электросталь, открывший свои двери в 1963 году.

Изначально он находился в частной собственности одного из заводов города. Затем его удалось передать в муниципальную собственность.

В центре регулярно проводятся концерты эстрадных исполнителей, спектакли, различные мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых. Также там был развернут центральный пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.