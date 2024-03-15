В Купянске установили огромную статую сурка накануне предстоящей эвакуации

В Купянске Харьковской области, временно находящемся под контролем Киева, в центральном парке установили статую сурка, сообщили местные власти.

Здоровенная скульптура изготовлена из карпатской ели львовскими мастерами, уточнили в администрации.

При этом власти не объяснили, что символизирует деревянный сурок и почему его понадобилось устанавливать прямо сейчас, когда линия фронта проходит в нескольких километрах от города.

В Купянске осознают, что положение на фронте тяжелое, а глава города считает, что эвакуация — вопрос ближайших дней.

Ранее сообщалось, что Киев уже вывез из Купянска большинство госучреждений на фоне российского наступления.