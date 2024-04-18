В Кургане произошла протечка дамбы: ЧП случилось в Малом Чаусово

В микрорайоне Малом Чаусово, что в Кургане, вечером четверга, 18 апреля, произошла протечка дамбы. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные своего корреспондента.

Известно, что на месте происшествия уже работает строительная техника: в частности, рабочие засыпают протечку, которая образовалась у моста. К месту прибыли сразу несколько грузовиков, а за происходящим наблюдают местные жители.

Сам же микрорайон, где случилась протечка, расположен рядом с аэропортом. Напомним, что участок дамбы в створе Вороновки уже испытывал нагрузку, сообщал ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков. В связи с такой нагрузкой в ней появились отслоения и протечки. На данный момент ведутся аварийные работы.