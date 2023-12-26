В Кургане задержали мэра города

Правоохранители задержали в Кургане главу города Елену Ситникову, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Сообщается, что мэр задержана для дачи показаний, но не уточняется, по каком делу.

Местные СМИ сообщают, что Ситникова задержана сотрудниками центрального аппарата СК России. По их данным, главу города допрашивают в связи с весенними пожарами в регионе.

Ситникова стала мэром областного центра летом 2021 года, ранее она была заместителем главы города по социальной политике.