В Курганской области мальчика госпитализировали на вертолете после ДТП

Стало известно, что в Курганской области мальчик ехал в школу на мопеде. При этом, на нем не было никаких средств защиты. В итоге, сейчас за его жизнь борются врачи, к которым он был доставлен по воздуху.

Как пишет URA.RU, ученик одной из школ в городе Шумиха столкнулся с легковым автомобилем, пока ехал на мопеде. Четырнадцатилетний подросток получил довольно серьезные травмы, из-за чего его пришлось доставлять на вертолете в Курганское медучреждение.

Стоит отметить, что разрешение на езду ему дали родители. Но у школьника, помимо отсутствия шлема, также не было и водительского удостоверения.

Все это говорит о том, что важно не только соблюдать правила дорожного движения, но и пользоваться средствами защиты.