В Курганской области мошенники звонят местным жителям от имени СК

Мошенники часто идут на разного рода ухищрения для того, чтобы выдать себя за тех, кем они не являются. Подобный случай произошел и в Курганской области, о чем пишет ТАСС .

Стало известно, что в регионе мошенники, при помощи специального программного обеспечения, звонят жителям области с требованиями предоставить данные банковских карт и т.п.

Телефонный звонок при этом «определяется как входящий вызов со стационарного номера следственного управления». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве настоятельно просят курганцев при поступлении таких звонков сразу же обращаться к правоохранительным органам вместе с заявлением.

На подобные схемы часто попадаются пожилые люди. Поэтому важно побеседовать на эту тему со своими близкими, чтобы они не стали жертвами мошенников.