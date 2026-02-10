В Курске завершился финал областного юношеского первенства по боксу

В Курске завершился финал Первенства области по боксу среди юношей. Решающие поединки за звание сильнейших в своих весовых категориях состоялись 8 февраля в стенах местной Специализированной школы бокса.

На четырехдневный турнир прибыли более 150 спортсменов 13-16 лет со всего региона. В финал вышли лучшие из лучших, сражаясь не только за медали, но и за место в сборной области, которая отправится на Первенство ЦФО. Особенно ответственным этот отбор делает тот факт, что турнир ЦФО среди юношей 13-14 лет в этом году примет сам Курск.

«В этом году Первенство по боксу среди юношей проходило на высоком уровне. В этом заслуга организаторов соревнований, тренерского и судейского составов, нашей федерации, городской и областной администрации», — отметил председатель Федерации бокса Курской области Александр Трубников.

Курские боксеры продемонстрировали отличную форму, волю и напористость. Накал в зале был таким, что азартные крики болельщиков порой заглушали электронную сирену, и рефери приходилось использовать традиционный гонг. Несколько поединков завершились досрочно, что неудивительно — у некоторых юных талантов уже есть опыт выступлений на международном уровне.

Церемонию награждения провели почетные гости. Медали и кубки победителям вручили глава города Евгений Маслов, руководитель областной Росгвардии Евгений Панков, представители Федерации бокса и партнеры турнира. Генеральный спонсор, компания «Терра», учредила специальные призы за «волю к победе», «лучшему боксеру» и «техническое мастерство».

«Мы всегда рады победам наших спортсменов. Их достижения придают уверенности, что наша компания ведет правильную социальную политику», — сказал генеральный директор «Терры» Сергей Сургуч.

Первенство области продолжается: 12 февраля стартуют соревнования среди юниоров, мужчин и девушек.

