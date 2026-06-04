В Курской области освятили поклонный крест в честь святителя Луки на месте его первой земской больницы

От самой больницы, разобранной оккупантами на кирпич для дорог, не осталось ничего. Территория заросла, и лишь спустя 15 лет краеведы с помощью местных жителей смогли найти и расчистить историческое место. Автор монумента, скульптор Анастасия Клыкова, внучка Вячеслава Клыкова, рассказала, что работала над крестом несколько месяцев, стремясь передать силу духа святителя. Она уточнила, что поклонный крест был изготовлен три года назад и теперь обрел свое место.

Установку поддержал академик РАН, председатель «Общества православных врачей России» Александр Чучалин. Он подчеркнул, что освящение креста — значимое событие, а опыт и труды святителя Луки, особенно работа «Дух, душа и тело», по-прежнему напоминают о том, что самая мощная энергия заложена в самом человеке — это духовная энергия милосердия. При участии Чучалина в Красноярском крае, где Войно-Ясенецкий отбывал ссылку и продолжал оперировать, воздвигнут храм в его честь. Здесь же им были написаны «Очерки гнойной хирургии», по которым учат студентов до сих пор. По инициативе губернатора Александра Хинштейна в Фатеже, на территории монастырского подворья, восстанавливается старая районная больница, в которой работал святитель Лука.