Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае

14 мая в 05:15 (01:15 мск) у дома по улице Трофимова, 51, в городе Бийске водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытаясь совершить обгон, столкнулся с автобусом ПАЗ, пассажирами которого были работники одного из предприятий.

В результате ДТП пострадали шесть человек: четыре пассажира, водитель автомобиля и один пассажир автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По факту аварии сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Инцидентом привлек внимание прокуратуры.

Глава ведомства Антон Герман поручил провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения.

Ранее сообщалось о том, что в Индии в результате ДТП с грузовиком погибли 13 человек.