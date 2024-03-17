В Курской области российский доброволец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

В Курской области состоящий на службе в добровольческой дружине россиянин подстрелил летевший в небе вражеский беспилотник из охотничьего ружья, рассказал глава региона Роман Старовойт.

В своём аккаунте губернатор опубликовал фото героя, а также снимок того, что осталось от украинского БПЛА после меткого выстрела российского бойца.

По словам Старовойта, он будет ходатайствовать о представлении добровольца к награде.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы сообщали, что в результате вражеского обстрела Белгорода в воскресенье, 17 марта, погибла девочка, ее отец получил ранения и был госпитализирован.