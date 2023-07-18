Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , утром 18 июля, во вторник, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Елизаветовке, деревне, что находится в Глушковском районе.

Соответствующей информацией поделился Роман Старовойт. Он является губернатором Курской области. В своих социальных сетях он написал, что в результате атаки повредились несколько зданий, включая сельскохозяйственное предприятие и два домовладения. Известно, что собственники получат помощь, которая позволит восстановить имущество.

Из-за четырех прилетов со стороны Вооруженных сил Украины также оказался поврежден машинно-тракторный двор ООО «Победа». На его территорию упал один из снарядов. Там и случилось возгорание, которое позже удалось потушить.