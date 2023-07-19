Как пишет KP.RU , соседние дома и строения также пострадали от осколков. К счастью, в результате происшествия человеческих жертв не зафиксировано.

В Курской области произошел пожар в жилом доме, вызванный обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Роман Старовойт, являясь губернатором региона, сообщил о трех прилетах со стороны украинских войск, которые привели к возгоранию.

В результате обстрела здание получило серьезные повреждения, после которых последовал пожар. Он нанес значительный ущерб жилому дому. Также были разрушены и близлежащие хозяйственные постройки.

Власти Курской области приняли решение оказать помощь местным жителям. Она включает в себя проведение необходимых работ по ремонту и восстановлению поврежденных зданий.