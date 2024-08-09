В Курской области заработал межсетевой роуминг, позволяющий жителям автоматически переключаться между операторами сотовой связи. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, сообщило РИА Новости.

По словам главы ведомства, межсетевой роуминг в регионе заработал с 11:00 по московскому времени. Он отметил, что такой возможностью жителей региона обеспечили в связи с введением в Курской области режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения.

Шадаев добавил, что данный режим предусматривает обеспечение бесшовного покрытия в условиях перемещения большого количества граждан по региону.

«Это будет работать так, что, если ближайшая базовая станция условно «Билайна» у вас или МТС, вы сможете подключиться к ней и получать услуги связи», — уточнил министр.

Минцифры РФ накануне сообщило, что связь и мобильный интернет в Курской области будет работать бесплатно до окончания режима ЧС.

В приграничных районах Курской области продолжаются бои между ВС РФ и ВСУ, которые незаконно пересекли границу РФ 6 августа.

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