В курской студии оправдались за танец на пилонах под песню «Катюша»

Организаторы студии и танца пояснили «Газете.Ru», что ролик с танцем на пилоне под известную военную песню создавался в марте, как подарок мужьям-участникам СВО и изначально не предназначался для широкой публики.

Видео с отчетного концерта студии LUXURY Pole Dance Studio из Курска, где девушки в стилизованной военной форме исполнили танец на пилонах под «Катюшу», вызвало волну критики в соцсетях. Организаторы заявили, что их расстроила реакция людей и то, как эту информацию преподнесли паблики.

«Это был личный жест поддержки от жен к мужьям на фронте. Pole sport официально признан видом спорта, и если бы это были гимнастки, реакция была бы иной», — объясняет представитель студии.

Видео без согласия авторов взяли из личной страницы одной из участниц и распространили 9 мая, что вызвало обвинения в «кощунстве». Студия в настоящий момент готовит обращения в прокуратуру по факту незаконного распространения личного контента.

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