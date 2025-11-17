В Курской области в приграничной зоне было обнаружено тело военнослужащего Вооруженных сил Украины. Фотографии останков появились в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Северный ветер».

Опубликованные кадры запечатлели сильно поврежденные фрагменты человеческого тела. На изображении видна масса, состоящая из обрывков ткани и разложившихся органических останков, которую венчает человеческая голова. Судя по всему, голова была отделена от туловища.

Автор публикации акцентировал внимание на лице погибшего, описав его выражение как «гримасу удивления». Данное сообщение появилось в канале, освещающем события в приграничных районах Курской области.

Ранее сообщалось, что родственники военных обвинили командование ВСУ в замалчивании масштабов потерь в бригаде.