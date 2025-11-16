В центре Харькова прошла стихийная акция протеста, участниками которой стали родственники военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник в российских силовых структурах, причиной выхода людей стала тревога за судьбу бойцов, числящихся пропавшими без вести.

Основными лозунгами митинга стали требования родных установить судьбу военнослужащих. На плакатах и баннерах, которые держали в руках протестующие, были размещены фотографии пропавших солдат и офицеров указанного формирования.

По информации собеседника агентства, напряженная обстановка вокруг 92-й бригады связана с ее активным использованием командованием ВСУ. Соединение задействовано одновременно на нескольких наиболее напряженных участках линии боевого соприкосновения, что, по всей видимости, и привело к значительным потерям и случаям исчезновения военнослужащих.

Ранее сообщалось, что фермер из ВСУ открыл огонь по солдатам из-за травли и добровольно сдался России.