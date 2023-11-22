В Кузбассе 70-летний мужчина отравился выхлопными газами в гараже

Судя предоставленным данным, мужчина находился в гараже довольно долго. Об этом также пишет издание «Vse42.ru» .

В Кузбассе случился инцидент, который связан с отравлением угарными газами. Сообщается, что из-за этого пострадал семидесятилетний мужчина.

На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по вызову супруги отравившегося мужчины. Сотрудникам службы удалось открыть гараж. Они обнаружили мужчину в бессознательном состоянии в салоне авто. После его вытащили на свежий воздух. Медицинская бригада госпитализировала пенсионера с отравлением угарными газами.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кузбассе вывеска упала на женщину. Это произошло из-за урагана на территории Новосибирска.