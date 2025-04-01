В Кузбассе беременным школьницам начнут выплачивать по 100 тыс. руб.

Правительство Кемеровской области утвердило новую программу поддержки, в рамках которой беременным школьницам будет выплачиваться по 100 тыс. руб. Постановление об этом было опубликовано 31 марта в электронном бюллетене правительства региона.

Эта мера коснется девушек, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, профессиональных образовательных организациях и вузах. Право на получение выплаты имеют женщины, срок беременности которых составляет 22 недели и более, а также те, кто состоит на учете по беременности, обучаясь на очной форме.

Выплаты будут осуществляться в соответствии с областным законом, принятым 26 декабря 2024 года. За несовершеннолетних беременных девушек возможность получения финансовой помощи могут реализовать их законные представители, предоставив соответствующую доверенность.

Сопровождение выплат будет осуществлять Центр социальных выплат и информатизации министерства социальной защиты населения Кузбасса.

Идея о предоставлении финансовой помощи беременным школьницам начала активно обсуждаться в марте. Стоит отметить, что аналогичные выплаты уже реализованы в Орловской области, где беременным школьницам выплачивают по 100 тыс. руб.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что это решение было рекомендовано Министерством труда и социальной защиты РФ, и более 40 регионов страны уже откликнулись на эту инициативу.

Ранее сообщалось, что из-за оплошности «Госуслуг» мужчину из Челябинска записали в беременные.