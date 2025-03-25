Мужчина из Челябинска узнал через «Госуслуги» о своей «беременности»

Мужчина из Челябинска сдал анализ крови в поликлинике, а после на портале «Госуслуг» получил результат из которого следовало, что обследование проводилось из-за его беременности. Об этом сообщил ресурс 74.RU со ссылкой на супругу челябинца.

Выяснилось, что мужчина сдал кровь на креатинин в одной из местных поликлиник, так как ему было необходимо пройти томографию. Увидев присланные посредством «Госуслуг» анализы, супруга не поняла их суть и после поиска в интернете узнала о том, что ее избранник находится на восьмой неделе беременности, а ребенок не даун. При этом в распечатанном документе фигурировали все личные данные мужчины, вплоть до паспорта и номера телефона. Как выяснилось, полученный результат анализа был не на креатинин, а на альфа-фетопротеин. В исследовании также указывалось, что оно проводилось в связи с беременностью пациента.

Женщина отправилась в поликлинику, где ей указали на ошибку портала, а еще «предложили пожаловаться на „Госуслуги“». При этом в лечебное учреждение анализ пришел именно на креатинин. В поликлинике пояснили, что на «Госуслуги» итоги анализов подгружаются из системы «Барс», в которой находятся медицинские карты пациентов. Кто-то допустил ошибку и внес результаты анализа в карту не того человека.

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