В Кузбассе бывшую санитарку признали виновной из-за смерти ребенка

Стало известно, что в Кузбассе, по вынесенному судом решению, бывшая санитарка была признана виновной из-за причинения смерти ребенку по неосторожности. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Напомним, что сама трагедия случилась еще в мае текущего года. Тогда сорокапятилетняя женщина выполняла свои обязанности на рабочем месте, будучи санитаркой.

Как выяснилось, медработница не сопроводила двухлетнюю пациентку, когда той потребовалось в туалетную комнату. Там ребенок остался без присмотра санитарки, в результате чего погиб. Осужденная была в курсе, что в помещении стоял бак с дезинфицирующим раствором. Туда-то и упала девочка.

Стоит отметить, что фигурантка уголовного дела признала свою вину. В итоге ее осудили на два года ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей.

Этот инцидент в очередной раз напоминает о том, насколько важно следить за маленькими детьми, чтобы не допустить повторения несчастных случаев. Даже одна секунда может стоить человеческих жизней, когда сами они – бесценны.