В Кузбассе дети играли на перилах незастекленного балкона
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Как сообщает издание «Vse42.ru», несовершеннолетние решили устроить игры на высоте четвертого этажа. Они забирались на перила балкона без присмотра взрослых.
Очевидцы отмечаю, что их родителей, которые могли бы проследить за детьми и предотвратить опасные действия, рядом не было. Этот случай встревожил граждан и органов правопорядка.
Вмешательство инспекторов по делам несовершеннолетних позволило выяснить, что во время происходящего 24-летняя мать детей все же находилась в квартире. Несмотря на это, женщине составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Такое решение было принято в интересах защиты и безопасности каждого ребенка.
Важно отметить, что данный случай не является уникальным в регионе. С начала текущего года в Кузбассе уже зарегистрированы 19 случаев выпадения несовершеннолетних из окна. Что обеспокоило еще больше, все дети находились без присмотра взрослых.