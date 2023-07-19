В Кузбассе дети играли на перилах незастекленного балкона

Как сообщает издание «Vse42.ru» , несовершеннолетние решили устроить игры на высоте четвертого этажа. Они забирались на перила балкона без присмотра взрослых.

Очевидцы отмечаю, что их родителей, которые могли бы проследить за детьми и предотвратить опасные действия, рядом не было. Этот случай встревожил граждан и органов правопорядка.

Вмешательство инспекторов по делам несовершеннолетних позволило выяснить, что во время происходящего 24-летняя мать детей все же находилась в квартире. Несмотря на это, женщине составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Такое решение было принято в интересах защиты и безопасности каждого ребенка.

Важно отметить, что данный случай не является уникальным в регионе. С начала текущего года в Кузбассе уже зарегистрированы 19 случаев выпадения несовершеннолетних из окна. Что обеспокоило еще больше, все дети находились без присмотра взрослых.