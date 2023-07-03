В Кузбассе директора магазина поймали на краже 350 000 рублей

Управляющая решила провернуть схему присвоения денег на своей работе. В итоге она дорого поплатилась, о чем пишет издание «Vse42.ru»

В Таштаголе местная жительница была директором магазина упаковочной продукции. Как сообщает полиция, хозяева компании не досчитали более 300 тысяч рублей. Тогда правоохранительные органы начали проверку и поймали 35-летнюю женщину. Выяснилось, что она уже два раза присваивала деньги из сейфа. При этом начальство было уверено в невиновности аферистки.

Деньги должны были отправиться через инкассатора, но сотрудник банка заявил, что эта женщина отменила операцию в магазине. В итоге на нее завели уголовное дело. Она признана виновной, из-за чего получила два года условно. Помимо этого, нарушительница закона должна возвратить магазину все деньги.