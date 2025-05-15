В Кузбассе функционирует фитнес-зал для собак на свежем воздухе

На официальном сайте администрации правительства Кузбасса проинформировали, что проект из Березовского стал одним из лучших на всероссийском конкурсе «100 успешных практик», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, проект, который инициировали в Березовском, одержал победу в номинации инициативного бюджетирования. Фитнес-зал для питомцев функционирует на свежем воздухе. Итоги конкурса подвели на XX Всероссийском форуме «Здоровье нации». В выборе лучших проектов приняли участие представители научного сообщества. Эксперты изучили инициативы в сфере общественного здоровья. Конкурс проходит на ежегодной основе.

Начальник контрольно-аналитического отдела регионального Минфина Светлана Казакова-Казаковская рассказала, что дрессировка животных положительно отражается не только на питомцах. Согласно исследования, у владельцев собак снижается уровень тревоги и стресса, улучшаются коммуникативные навыки.

«Очень радует, что проекты, инициированные кузбассовцами, получают поддержку на федеральном уровне», — отметила Светлана Казакова-Казаковская.

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