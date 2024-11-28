Кинолог Фокин перечислил позволяющие не разрушить отношения хозяина с собакой правила

По словам кинолога Сергея Фокина, доверительные отношения между хозяином и собакой легко разрушить, после чего питомец начнет неприятно себя вести и не реагировать на команды. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он добавил, что между хозяином и собакой имеется расстояние – поводок. Следовательно, насколько питомец слушается хозяина в поводке, так он станет слушаться его во всем, то есть в этом заключается доверие собаки.

По мнению эксперта, в случае плохого поведения питомца наказывать ее не стоит, а следует пояснить ему, что так нельзя делать, и для лучшего понимания следует пройти курс дрессировки.

Он добавил, что при этом расстояние между питомцем и хозяином должно соблюдаться и дома, тем не менее оно должно быть справедливым.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как защитить питомцев от догхантеров.