В Кузбассе кот спрыгнул из окна многоэтажки на фуру и поехал верхом на машине

На трассе Кемерово – Новокузнецк кот спрыгнул из окна многоэтажного дома на фуру и поехал кататься по области. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что мужчина, который находился за рулем, не заметил пушистого животного и ездил с ним на крыше некоторое время.

Отмечается, что позже оказалось, что кот спрыгнул на крышу автофуры в ходе разгрузки во дворе одного из домов, где расположен пункт выдачи заказов Wildberries.

Добавляется, что после обнаружения кота на крыше фуры его сняли и вернули хозяйке, которая поблагодарила спасителей ее питомца. По ее словам, кот любит гулять по карнизу, запрыгнул на разгружающийся грузовик и отправился путешествовать.