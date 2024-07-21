В Кузбассе кот спрыгнул из окна многоэтажки на фуру и поехал верхом на машине
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На трассе Кемерово – Новокузнецк кот спрыгнул из окна многоэтажного дома на фуру и поехал кататься по области. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что мужчина, который находился за рулем, не заметил пушистого животного и ездил с ним на крыше некоторое время.
Отмечается, что позже оказалось, что кот спрыгнул на крышу автофуры в ходе разгрузки во дворе одного из домов, где расположен пункт выдачи заказов Wildberries.
Добавляется, что после обнаружения кота на крыше фуры его сняли и вернули хозяйке, которая поблагодарила спасителей ее питомца. По ее словам, кот любит гулять по карнизу, запрыгнул на разгружающийся грузовик и отправился путешествовать.