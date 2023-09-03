В Кузбассе люди жалуются на загрязнение отходами реки Томь

Как сообщает издание «Vse42.ru», все больше жителей поселка Казанково выражают свое недовольство и беспокойство по поводу загрязнения реки Томь. Главная причина этой проблемы – выброс животноводческих отходов с местного свинокомплекса, который незаконно сбрасывает их непосредственно в реку.

А это, в свою очередь, негативно влияет на качество воды в ней. Жители Новокузнецкого района опасаются последствий для окружающей среды и своего здоровья.

Они обращаются с просьбой принять срочные меры для немедленного пресечения незаконной деятельности свинокомплекса и предотвращения дальнейшего загрязнения реки.