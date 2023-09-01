В Кузбассе машина сбила молодую девушку на пешеходном переходе
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Как сообщает издание «Vse42.ru», в одном из городов Кузбасса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя автомобиля и пешехода.
Стало известно, что днем в пятницу, первого сентября, молодая девушка попала под колеса автомобиля. Судя по словам очевидцев, ее сбил водитель на пешеходном ДК Ярославского. Информацией об этом они поделились в социальных сетях.
Там же опубликовали ролик с места происшествия, на котором видно саму девушку и прохожих, пытающихся оказать первую помощь. После на место прибыли сотрудники скорой и выполнили свою работу. На данный момент выясняются причины и обстоятельства происшествия.
Подобные случаи в очередной раз напоминают о важности соблюдения ПДД,