В Кузбассе мать оставила семилетнего сына запертым в машине, ребенок впал в кому

В Таштаголе Кемеровской области семилетний мальчик получил тепловой удар, оставленный матерью в запертом автомобиле. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина приехала с сыном из Новокузнецка и днем, оставив его в салоне, заблокировала двери и ушла по делам. Ребенок впал в кому. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.