В Кузбассе молодой человек лишился телефона во время драки

Стало известно, что ночью в Кемеровской области произошел инцидент, во время которого двадцатилетний житель Кузбасса остался без своего мобильного телефона. Драка началась после того, как у молодых людей закончились спиртные напитки. После этого у них и возник конфликт.

Однако из-за драки у одного из участников сего действия выпал мобильный телефон, который стоит порядка 15 000 рублей. Другой же поднял его и скрылся из виду. Пострадавший обратился в полицию.

Сотрудникам удалось задержать 21-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Он признался в том, что продал украденный телефон в одном из комиссионных магазинов города. Таким образом, молодой человек сейчас обвинен в грабеже.