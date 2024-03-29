В Кузбассе мужчина вспомнил про дочь после уголовного дела

Житель Мариинска с алкогольной зависимостью долгое время не платил алименты на родную дочь и не стал этого делать даже после привлечения к ответственности по КоАП РФ. К суровой реальности горе-отца вернуло только уголовное дело, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на ГУФССП по Кузбассу.

Мужчина задолжал по алиментам 300 тысяч рублей. Он числился как безработный и зависимый от алкогольных напитков. Вероятно, именно возлияния мешали ему зарабатывать и выполнять обязательства по оплате.

Сибиряка уже пытались привлечь к ответственности, назначив по административной статье наказание в виде обязательных работ. Однако это ничему мужчину не научило. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Тогда его приговорили к исправительным работам на полгода, и это «отрезвило» фигуранта.

Житель Мариинска начал выплачивать долги по алиментам, трудоустроился и даже восстановил общение с родной дочерью. После разъяснительной беседы он пришел к выводу, что готов измениться: получить высшее образование и стать надежным участником в жизни наследницы.

Ранее стало известно, возможно ли без согласия второго родителя поменять фамилию ребенку.