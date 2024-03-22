Жителям Подмосковья рассказали, можно ли поменять фамилию ребенка без согласия второго родителя

Дети, не достигшие возраста 14 лет, могут поменять фамилию только по совместной просьбе родителей и на основе решения органа опеки и попечительства, даже если один из взрослых не платит алименты. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Балашихи.

«Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя (пункт 2 статьи 59 Семейного кодекса Российской Федерации)», — отметила Фаевская.

При этом если нельзя установить местонахождение другого родителя, его лишили родительских прав или признали недееспособным, его мнение можно будет не учитывать. Аналогичное правило действует при уклонении родителя от воспитания и содержания ребенка без уважительных причин. Чтобы изменить фамилию ребенка, нужно обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением. К нему нужно приложить документы, подтверждающие, что отец не принимает участия в воспитании и содержании ребенка (например, справку о наличии задолженности по уплате алиментов), добавила омбудсмен.

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