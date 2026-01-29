В Кузбассе назвали причины гибели пациентов психоневрологического интерната

Министерство социальной защиты Кузбасса раскрыло диагнозы большинства из девяти постояльцев Прокопьевского психоневрологического интерната (ПНИ), скончавшихся в конце января. Основной причиной смерти стали хронические заболевания сердца и сосудов, однако ситуация в учреждении вызывает серьезные вопросы.

Согласно официальным данным, среди умерших — 21-летняя девушка с ДЦП и пожилые люди в возрасте от 67 до 79 лет с диагнозами «декомпенсация сердечной недостаточности» и «энцефалопатия». Четверо пациентов скончались уже в Прокопьевской городской больнице, куда их успели доставить. Причины смерти 19-летнего юноши и 73-летней женщины не уточняются.

Эти трагические случаи произошли на фоне вспышки ОРВИ и гриппа в интернате, где заболели 46 человек. Ранее сотрудники учреждения в разговоре со СМИ сообщали о нарушениях условий содержания: пациентам якобы подавали испорченную еду, не оказывали помощь при простуде, а помещения не отапливались. Власти сейчас проверяют эту информацию.