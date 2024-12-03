В Кузбассе «недосчитались» восьми судей после массовых увольнений по РФ
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Суды в Кузбассе ищут восемь «вершил правосудия» на вакантные места. Как пишет VSE42.Ru, нехватка случилась на фоне массовых увольнений по всей стране.
Несколько вакансий судей открыл Кемеровский областной суд, что сообщается на его официальном сайте. Сразу восемь сотрудников ищут в города Березовский, Новокузнецк, Таштагол, Юргу, а также разные отделения в Кемерово.
По уточненным данным, судьи нужны как в районные суды, так и судебные участки. Кандидатов будут рассматривать до Нового года. Соискателям советовали подать документы до 25 декабря.
Напомним, о массовых увольнениях судей сообщал гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ. По его словам, всему виной низкие зарплаты, выгорание и личные причины.
Ранее сообщалось, что дефицит судей в России оценили в 20%. Ситуация с кадрами не является критической.