В Кузбассе «недосчитались» восьми судей после массовых увольнений по РФ

Суды в Кузбассе ищут восемь «вершил правосудия» на вакантные места. Как пишет VSE42.Ru , нехватка случилась на фоне массовых увольнений по всей стране.

Несколько вакансий судей открыл Кемеровский областной суд, что сообщается на его официальном сайте. Сразу восемь сотрудников ищут в города Березовский, Новокузнецк, Таштагол, Юргу, а также разные отделения в Кемерово.

По уточненным данным, судьи нужны как в районные суды, так и судебные участки. Кандидатов будут рассматривать до Нового года. Соискателям советовали подать документы до 25 декабря.

Напомним, о массовых увольнениях судей сообщал гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ. По его словам, всему виной низкие зарплаты, выгорание и личные причины.

Ранее сообщалось, что дефицит судей в России оценили в 20%. Ситуация с кадрами не является критической.