Нехватка судей в России составила почти в 20%

Генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов рассказал на заседании Совета судей РФ, что некомплект судей в России составляет почти 20%, сообщил «Интерфакс».

Владислав Иванов отметил, что некомплект судей был зафиксирован в судах разного уровня: в арбитражных — на 29%, в общей юрисдикции — на 18%, среди мировых — на 13%. Подобные показатели спикер считает тревожными.

Возможными причинами выявленной тенденции Владислав Иванов считает ряд факторов. Во-первых, низкую заработную плату. Во-вторых, высокую ответственность судей и работников аппаратов судов, высокие требования к специалистам.

Спикер также заявил, что был замечен рост числа судей в отставке, который увеличивается с каждым годом. По мнению Владислава Иванова, это связано с высокой нагрузкой, несоизмеримой с заработной платой, а также невозможность полноценного сочетания работы с личной жизнью. Еще одна предположительная причина — выгорание.

«Можно резюмировать, что в настоящее время происходит досрочный уход судей в отставку чаще всего по достижении 20-летнего стажа. Как правило, это еще и судьи, обладающие достаточным профессиональным опытом, способные по состоянию здоровья продолжать работать в судебной системе и нести нагрузку», — рассказал Иванов.

Спикер предложил в качестве решения проблемы с кадрами увеличить заработную плату сотрудникам. Для реализации данной цели судебный департамент подготовит для Минфина соответствующее обоснование. Работа в данном направлении начнется в 2025 году.

Ранее сообщалось, что повышение зарплаты считается главным способом удержания персонала в РФ.