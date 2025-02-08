В Кузбассе несколько дней разыскивают несовершеннолетнего

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело после пропажи 13-летнего мальчика. Об этом пишет VSE42.Ru .

Последний раз ребенка видели 5 февраля в родном Прокопьевске. Тогда он вышел из дома на улице 2-я Березовская и с тех пор с ним не могут связаться. Его местонахождение также не установлено.

Как отметили в ведомстве, на место выехала следственная группа, включая следователей-криминалистов. Продолжается выяснение всех обстоятельств загадочного исчезновения, было возбуждено уголовное дело. Статью в СК не уточнили.

Ранее сообщалось, что в январе пропали без вести сотни кузбассовцев.