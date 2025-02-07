В январе пропали без вести сотни кузбассовцев

В МВД и кузбасском отделении всероссийского поискового отряда «Лиза Алерт» предоставили данные о количестве пропавших людей в регионе за январь 2025 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что данные волонтеров и сотрудников правоохранительных органов отличаются. Этому есть объяснение — не все сообщения о пропаже людей передают отряду «Лиза Алерт». Волонтеры оказывают помощь в поисках исключительно в сотрудничестве с полицией.

По данным МВД, в январе поступило 554 заявок о пропаже людей. Были найдены 546 человек. В настоящее время разыскивают восемь пропавших. В ведомстве отметили важность предоставления подробной информации о человеке в самом начале поисковой операции: привычки, круг общения, интересы, внешность, наклонности.

«Помните: чем раньше в полицию поступит сообщение о розыске человека, тем больше шансов найти его живым», — напоминают стражи порядка.

По данным поисковиков, в январе в отряд поступило 255 заявок на поиск пропавших людей. Не все заявки подтверждаются. Волонтеры помогли найти живыми 147 пропавших. В числе пропавших — несовершеннолетние и пожилые люди. Пять человек были обнаружены мертвыми.

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