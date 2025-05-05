В Кузбассе несовершеннолетняя автоледи сбила школьника

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области подросток попал под колеса автомобиля под управлением несовершеннолетней, сообщает VSE42.Ru . Авария раскрыла сразу два нарушения.

Подросток перебегал дорогу в неположенном месте и не успел проскочить: его сбила LADA Granta под управлением девушки. После госпитализации молодого человека за проверку взялись госавтоинспекторы. Как оказалось, автоледи нет 18 лет. Также у нее отсутствовали права на управление машиной.

Отечественный автомобиль отправили на специализированную стоянку, а в отношении водительницы составили административный протокол. Ответственность также понесет собственник транспорта за передачу управления лицу без водительских прав.

Проверка инцидента и всех деталей ДТП продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали группу мошенников за фиктивные ДТП на 100 млн рублей.