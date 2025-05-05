В Москве задержали восемь мошенников за фиктивные ДТП на 100 млн руб.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила , что правоохранительные органы задержали восемь человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Преступная группа, по предварительным данным, похитила более 100 млн руб., организовав свыше 500 фиктивных дорожно-транспортных происшествий.

Волк пояснила, что злоумышленники приобретали бывшие в употреблении автомобили иностранного производства, которые затем использовались для имитации аварий.

После инсценировки столкновений владельцы машин обращались в страховые фирмы с целью получения страховых выплат. Незаконно полученные средства делились между членами преступной группы. По информации ведомства, с 2021 по 2025 год мошенники осуществили более 500 преднамеренных ДТП.

Операция по задержанию проводилась совместно с сотрудниками Росгвардии на территории Москвы, Московской и Волгоградской областей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Всем задержанным предъявлены обвинения, и в настоящее время они находятся под арестом.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала группу мошенников, использующих сим-боксы.